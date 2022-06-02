المديرة التنفيذية لشركة ميتا تنهي مسيرتها بعد 14 عاما

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قالت شيريل ساندبرج، الرئيس التنفيذي في شركة ميتا، التي ساهمت شراكتها الوثيقة مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في نمو أكبر شبكة اجتماعية في العالم، إنها تركت الشركة بعد 14 عامًا، حسبما قالت في منشور على فيسبوك يوم الأربعاء.

وأدى الإعلان في البداية إلى انخفاض أسهم شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 4 بالمئة، لكن السهم ظل ثابتًا تقريبًا بعد ساعات التداول.

وكتبت ساندبرج: ” عندما قابلت مارك لأول مرة، لم أكن أبحث عن وظيفة جديدة. ولم أكن لأتوقع أبدًا كيف سيغير مقابلته حياتي”.

وأضافت: “عندما توليت هذه الوظيفة في عام 2008، كنت آمل أن أكون في هذا المنصب لمدة خمس سنوات. بعد أربعة عشر عامًا، حان الوقت لكتابة الفصل التالي من حياتي”.

المدير التنفيذي لجديد لـ ميتا

وقال مارك زوكربيرج، في منشور منفصل على فيسبوك، إن الرئيس التنفيذي للنمو، خافيير أوليفان. سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، على الرغم من أنه أضاف أنه لا يخطط لاستبدال دور ساندبرج مباشرة داخل الهيكل الحالي للشركة.

وقال “أعتقد أن ميتا وصلت إلى النقطة التي يكون من المنطقي أن تكون فيها مجموعات منتجاتنا والأعمال أكثر تكاملاً. بدلاً من تنظيم جميع وظائف الأعمال والعمليات بشكل منفصل عن منتجاتنا”.

وعمل أوليفان في ميتا لأكثر من 14 عامًا وقاد فرقًا تتعامل مع فيسبوك واسنتغرام وواتس آب وماسنجر.

وتعتبر ساندبيرج، عدنما عينها زوكربيرج، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا عندما، واحدة من أبرز المديرين التنفيذيين. في الشركة والمهندس الرئيسي لنموذج أعمالها القائم على الإعلانات والذي غالبًا ما يتعرض للنقد.

ويمثل رحيلها نهاية حقبة لشركة ميتا، والتي تحول تركيزها نحو منتجات الأجهزة و “ميتافيرس” بعد سنوات من الفضائح. حول انتهاكات الخصوصية وانتشار المحتوى التآمري على منصاتها، بالإضافة إلى استقرار نمو المستخدمين على تطبيقها الرئيسي فيسبوك.

وبفضل خبرتها الإدارية ومعرفتها بصناعة الإعلانات الرقمية الناشئة آنذاك، حولت فيسبوك من شركة ناشئة صاخبة إلى عملاق عائدات، بينما وضعت نفسها أيضًا كوجه للنسوية في الشركات الأمريكية.