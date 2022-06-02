اللافي والحافي يبحثان تطور الملف السياسي في البلاد

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عقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي،الأربعاء، اجتماعا مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، بمقر المحكمة بطرابلس لبحث آخر تطورات الملف السياسي في ليبيا.

وناقش الاجتماع آليات دعم حوار التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة.

و الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، التي تقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد الحافي خلال الاجتماع، دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية واستقلاليتها.

وفي سياق ليس ببعيد أبدى القائم بأعمال اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا الأربعاء، رغبة الشركات اليابانية في استئناف عملها في ليبيا.

وقدم أماديرا خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي دعوة لمشاركة ليبيا في الملتقى الاقتصادي الياباني الأفريقي.

في حين يعقد الملتقى في تونس خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح القائم بالأعمال أن الملتقى يهدف لتطوير الاقتصاد في أفريقيا، بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية.

وأكد أماديرا أن دعوة ليبيا للملتقى جاءت بالنظر إلى الدور المحوري لليبيا في القارة الأفريقية.

وبحث اللافي والقائم بالأعمال خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، ملفات التعاون المشترك بين البلدين. لاسيما الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تجمعهما.

وفي سياق أخر رد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. على محاولات تأويل كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والادعاء بأنه حرض على الدخول لطرابلس بالاقتتال.

وقال بليحق :”ننفى ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة عقيلة صالح أمس الإثنين في اجتماع سرت حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح.