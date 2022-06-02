الكهرباء تدعو إلى ترشيد الطاقة للمساهمة في التغلب على أزمة طرح الأحمال

أخبار ليبيا 24

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، المواطنين وجميع الجهات العامة في الدولة بترشيد استهلاك الطاقة، للمساهمة في التغلب على أزمة طرح الأحمال.

وعقدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم، مؤتمرا صحافيا، عرضت خلاله الأسباب والمشاكل التي دفعتها إلى طرح الأحمال، في مختلف المناطق الليبية خاصة الشرقية.

وأرجع، مدير إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء، مشكلة طرح الأحمال إلى نقص الغاز المغذي وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى عدم ترشيد المواطنين والجهات العامة للطاقة.

وتطرقت الشركة العامة للكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي، المشاكل التي تعاني منها الشركة. والتي من بينها التعدي على مقدراتها وسرقة الأسلاك المغذية.

وقالت شركة الكهرباء، إنها تقوم حاليا بصيانة بعض المحطات للدخول بـ 700 ميجاوات للخدمة، مشيرة إلى أن هدفها هو الوصوب إلى 6000 ميجاوات.

وقال مدير إدارة التحكم بالشركة، إن على المواطن عدم الإفراط في استخدام الكهرباء. حتى نقلل من ساعات طرح الأحمال.

وأكدت الشركة، على أن الاستخدام المفرط في استهلاك الطاقة الكهربائية هو أحد أسباب المشاكل. التي تواجهها.

وأشارت إلى أن أصحاب بعض المحلات التجارية يقومون بتشغيل عدد كبير من المصابيح داخل المحل. تكفي لتشغيل مئات المنازل، كما أنهم يتركون المصابيح والكاشفات الخارجية تعمل على مدار 24 ساعة، مما يثقل كاهلها. ويسبب في اهدار الطاقة الكهربائية.