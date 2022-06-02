الشقماني: زيادة مرتبات المتقاعدين بقيمة 900 دينار بدءًا من يونيو الجاري

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال نقيب عام متقاعدي ليبيا، خليل الشقماني، إنه سيتم زيادة مرتبات المتقاعدين بقيمة 900 دينار وبشكل دوري ومنظم. بدءًا من شهر يونيو الجاري.

وأوضح الشقماني، في كلمته خلال اجتماع صندوق الضمان الاجتماعي، أنه مع معاشات شهر يونيو الجاري. سيتم إدراج 5 أشهر من المستحقات المالية الخاصة بالزيادة السابقة.

ولفت إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم فتح أول مركز صحي خاص بالتأمين الطبي للمتقاعدين. يقدم خدمة الدواء والتحاليل وخدمة التصوير وبعدها ستبدأ المراكز الخاص بتقديم خدماتها بفتح أبوابها في جميع المدن الليبية.

يذكر أن رئيس صندوق التأمين الصحي، طلال عجاج، قال إن ما يزيد على 40 ألف متقاعد سجلوا في منظومة التأمين الصحي للمتقاعدين. مؤكدا البدء في إصدار البطاقات الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي، وسير العملية بشكل جيد.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة تقديرا لهذه الشريحة الهامة في المجتمع الليبي.