الدبيبة يتابع ملف العلاج بالداخل والخارج مع وزارة الصحة

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، الاربعاء ، بديوان رئاسة الوزراء سير العمل بوزارة الصحة خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف المهندس رمضان بوجناح ، وبحضور رئيس جهاز الامن الداخلي لطفي الحراري ، ومدير مركز طرابلس الجامعي ، ورئيس جهاز الإمداد الطبي ، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وخصص الاجتماع لمتابعة الخطوات المتخذة من وزارة الصحة بشأن تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج.

ومدى جاهزية الوزارة في تنفيذ العطاء العام والذي لم ينفذ منذ العام 2009م .

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له ان مايحدث في ملف العلاج وضع لايمكن السكوت عليه.

وأكد على ضرورة تشكيل لجان طبية فرعية ومركزية وتحديد الحالات المرضية وفق معايير طبية محددة فان كل العمل غير قانوني.

وأصدر الظبيبة تعليماته بالمتابعة مع ديوان المحاسبة ، من أجل اتمام الاجراءات ومراجعة العطاء والبدء في تنفيذه.

وفي سياق ليس ببعيد أعلن الدبيبة الأربعاء رفضه اندلاع حروب جديدة في ليبيا.

وأكد خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس أن حكومته لا تزال تمد يدها لـ السلام والحوار لبناء ليبيا.

وأضاف قائلا “إن الحكومة لا يمكن أن تسهم في اندلاع حرب جديدة بين الليبيين ، كفانا حرب، كفانا قتال”.

وتابع :”لنجلس ونناقش الانتخابات ونكون قاعدة دستورية نتفق عليها لنذهب إلى انتخابات حقيقية هذه المرة تنهي المراحل المؤقتة”.

في حين شدد على تمسك حكومة الوحدة الوطنية بمبدأ الحوار ورفضها الحرب مؤكدًا على عزمه الدفاع عن الشعب الليبي بالسلام.