الدبيبة: الحكومة ستعمل بكافة الجهود لإجراء الانتخابات

2 يونيو، 2022 8:45 م
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة, دعم الحكومة لكافة مطالب الحراك المدني لدعم الانتخابات البرلمانية، وأن الحكومة ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، جاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الخميس. بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع عدد من أعيان المنطقة الغربية، بحضور عضوة مجلس النواب عائشة شلابي.

واستمع الدبيبة خلال اللقاء إلى عدد من أعضاء الحراك المدني الداعم للانتخابات. “الذين أكدوا أن هدف هذا الحراك هو رفض الحرب بكل أشكالها، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية ورفض المراحل الانتقالية”.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن حكومة الوحدة الوطنية تقف مع الحراك في كل النقاط، وستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات.

2 يونيو، 2022 8:45 م
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