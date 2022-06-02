الحويج يبحث مشاكل وصعوبات مربي الدواجن

أخبارليبيا24_متابعات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً ضمّ مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة ورئيس اتحاد الفلاحين وجمعية مربي الدواجن وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه نشاط مربي الدواجن سبل معالجتها.

وأكد الاجتماع أن عدداً من العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات ومعامل تربية الدواجن والمتعلقة بارتفاع أسعار الأعلاف.

ويواجه المربيين مشاكل انقطاع الكهرباء وأخرى تتعلق بعمليات التوزيع والبيع بالسوق المحلي.

وطالب مربي الدواجن بدعم النشاط وتقديم التسهيلات اللازمة بهدف رفع الإنتاج وإيجاد فرص تصدير.

وأكد الحويج على تشكيل فريق يتولى دراسة نشاط مربي الدواجن بكافة المناطق.

فضلا عن الوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات.

وأكد على تشجيع الوزارة للقطاع الخاص ودعم مربي الدواجن من خلال تقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

في حين نوه بالعمل على رفع معدلات الإنتاج وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وفي سياق ليس ببعيد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا بشأن حظر تداول سلع ومنتجات.

في حين نص القرار على حظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محلياً بالمخالفة للمواصفات والمعاير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

في حين شدد القرار على أن يقوم المشتغلين في مجال التجارة والصناعة بمراعاة الضوابط المحددة

واكد ان المواصفات معتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج شدد في منتصف مايو على الالتزام بقراره لحظر تصدير الأسماك ذي الرقم 356 لسنة 2022.