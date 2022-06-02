البرازيل تقسو على مضيفتها كوريا الجنوبية

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فاز منتخب البرازيل، اليوم الخميس، على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، بفوز ساحق في المباراة الودية التي أقيمت في إطار الاستعدادات لكأس العالم وجمعتهما على استاد سيول.

وسجل نيمار ركلتي ترجيح، ليقود منتخب البرازيل للفوز 5-1 على نظيره في تصفيات كأس العالم كوريا الجنوبية. في استاد كأس العالم في سيول.

وأحرز مهاجم باريس سان جيرمان هدفا في الشوط الأول، في فوز مريح لفريق المدرب تيتي، الذي سيواجه اليابان في مباراة ودية مقبلة في طوكيو يوم الإثنين.

ويهذا قلّص نيمار الفارق مع الجوهرة بيليه إلى أربعة أهداف دولية مع منتخب البرازيل.

وأعطى ريتشارليسون البرازيل التقدم في الدقيقة السابعة، وعلى الرغم من أن هوانج أوي جو عادل النتيجة لكوريا. بعد مرور نصف ساعة، إلا أن الفريق الزائر كان يبدو دائمًا أنه من المرجح أن يفوز.

وأحرز نيمار هدفا من ركلة جزاء ليعيد فريقه إلى المقدمة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، وكان في متناول اليد. مع ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 57 قبل أن يسجل فيليب كوتينيو وجابرييل جيسوس هدفيهما المتأخرين.