إعادة إعمار سوق الظلام في درنة

أخبار ليبيا 24

أجرى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش زيارة إلى مدينة درنة حيث أطلع على ما تعرض له سوق الظلام في المدينة القديمة من دمار جراء الحرب على الجماعات الإرهابية.

وقال فرانش، على تويتر، إن سوق الظلام في درنة القديمة تعرض لدمار كامل في عام 2018. مشيرًا إلى أن السوق كان محركًا للتجارة والوظائف ومركزًا للحياة الثقافية.

وأضاف، أنه تم إطلاق، بالتعاون مع بلدية درنة وجهاز المدن التاريخية، برنامج عمل لإعادة بناء المدخل الرئيسي والساحة للسوق، والبدء في عملية إعادة البناء التي ستتطلب رأس مال عام وخاص كبير.

وأعرب فرانش، عن شكره لعدد من الدول الأوروبية واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. على دعمهم لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا. يتطلع إلى المرحلة التالية من العمل المشترك لمواصلة عملية بناء السلام.