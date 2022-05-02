واقعة شهيرة..ضبط الشخص الذي قام بمضايقة سيدة أثناء قيادتها سيارتها في بنغازي

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو تداول على صفحات التواصل الاجتماعي يقوم بمضايقة سيدة اثناء قيادتها لمركبتها.

وأوضحت المديرية أن صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تداولت الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر فيه شخص على متن مركبة آلية نوع بي ام دبليو زرقاء اللون يقوم بمضايقة سيدة أثناء قيادتها مركبتها على الطريق العام.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن الفيديو وثق تلفظ المتهم بألفاظ بذيئة والبصق على تلك السيدة. وقيامه بإشارات غير اخلاقية.

وأكدت أن رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي رائد فوزي الفايدي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة ومن يستقلها.

وذكرت المديرية أن أعضاء التحريات باشروا بمهامهم بجمع أكبر قدر من المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل إلى هوية صاحب المركبة ومحل سكنه بمنطقة الصابري.

وأشارت إلى أنه بانتقال أعضاء التحريات إلى منطقة الصابري وإعداد كمين للشخص المطلوب تم ضبطه على متن مركبته نوع بي.ام.دبليو زرقاء اللون.

وأفادت المديرية أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى س.م.س من مواليد1994 واعترف أنه من قام بمضايقة السيدة وهي تقود مركبتها والبصق عليها وشتمها بألفاظ بذيئة.