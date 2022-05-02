لتأسيس ما سماه جمهورية جديدة.. الرئيس التونسي يعلن عن لجنة لصياغة دستور

أخبار ليبيا 24

أعلن، الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد. وقال إن هذا الدستور يجري إعداده على أن يتم إقراره في استفتاء ينظم في 25 يوليو المقبل.

وقال سعيد، في كلمة بمناسبة عيد الفطر، إنه “تم تشكيل لجنة للإعداد تنهي أعمالها في ظرف وجيز، لتأسيس ما سماه جمهورية جديدة”.

وأضاف، أن ما ستعده اللجنة سيعرض على الشعب في استفتاء. وشدد سعيد على أنه “عمِل وفق احترام كامل للشرعية رغم محاولة البعض التشويش على ذلك بكل الوسائل”. وأضاف أن “من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، في حين لن يشارك الخونة واللاوطنيين”.

وقال الرئيس التونسي، إن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، وذلك في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.