كوبيش: هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا وهي حكومة الدبيبة

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أكد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش أن هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة ديلي صباح التركية أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.

وأوضح أن حكومة الدبيبة هي الحكومة المعترف بها دوليًا وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس.

وأفاد كوبيش أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية وأكدوا أن الحكومة الجديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية.

وذكر المبعوث السابق. أن هذا هو المسار الذي اتخذه وأيده المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت حاضرة في المؤتمر.

ولفت إلى أن وجود حكومتين في ليبيا يعني الصراع والفوضى، وهما قد تعملان ضد مصالح ليبيا وتعمل ضد إجراء الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تشكيل حكومة شرعية تقوم على أصوات الشعب.