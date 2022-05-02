في أول أيام العيد.. الرياح القوية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بنغازي

2 مايو، 2022 11:12 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية انقطاع التيار في عدد من المناطق بمدينة بنغازي وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، إن هناك إطفاء في مغذيات الجهد 11كيلو فولت.. في مناطق “”قنفودة وجروثة وآلهواري والمقزحة وتيكا وبوعطني وغيرها”، بسبب الرياح القوية.

وأضاف البيان أن فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء يقومون بواجباتهم لإرجاع التيار.. وذلك في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة من تأثير إغلاق النفط على انقطاع الكهرباء في ليبيا.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى ضرورة حل أزمة الإغلاقات النفطية قبل ذروة فصل الصيف.

2 مايو، 2022 11:12 م
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