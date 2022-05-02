سي ووتش ترفع دعوى قضائية ضد الوكالة الأوروبية للحدود بسبب ليبيا

أخبارليبيا24_متابعات

رفعت المنظمة الألمانية سي ووتش دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وذلك لأن الوكالة رفضت كشف وثائق توضح بالتفصيل طبيعة العلاقة التي تربطها بخفر السواحل الليبي.

وأفادت أن القضية تعود إلى 30 يوليو الماضي، حيث رصدت سفينة سي ووتش 3 في ذلك اليوم اعتراض حرس السواحل الليبي قاربا يحمل 20 مهاجرا في المياه المالطية.

وأكدت أن المنظمة لم تتبلغ من أي سلطة بحرية عن وجود هذا القارب، في الوقت الذي كانت فيه هي السفينة الإنسانية الأقرب جغرافيًا لهذا القارب.

وعبرت المنظمة عن دهشتها من عدم تدخل السلطات المالطية آنذاك.

وأضافت أن طائرة فرونتكس كانت تحلق على مقربة من المنطقة قبل تدخل الليبيين، لذلك كان يتعين على الوكالة الأوروبية، إرسال تنبيه إلى جميع السفن في المنطقة لإنقاذ القارب وفقا للبروتوكول البحري الدولي.

وعقب انتهاء عملية الاعتراض وعودة 20 مهاجرا إلى ليبيا، طلبت سي ووتش مساعدة. منصة الدفاع عن حرية المعلومات من الوكالة الأوروبية شرحا لعملياتها في ذلك اليوم، لكن دون جدوى.

وبحسب محامي المنظمتين، فإنهم تعرفوا على 73 وثيقة مرتبطة بعملية الإنقاذ، لكن فرونتكس ترفض الكشف عنها.

وعلى وقع هذه الاتهامات المتصاعدة تقدم المدير التنفيذي للوكالة فابريس ليجيري، الجمعة الماضي، باستقالته.

وجاءت الاستقالة بعد تقرير لمنظمة مكافحة التزوير الأوروبية يظهر أن فرونتكس كانت على علم بتلك الانتهاكات.

وعلقت منظمة سي ووتش في تغريدة على موقع تويتر، الجمعة، بالقول: قرأنا أن فابريس ليجيري. قد استقال من إدارة فرونتكس.

وأضافت أنه لا يمكن التغاضي عن سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، يجب الرد على ذلك أمام العدالة. مؤكدة القول إنه لا يجب إصلاح فرونتكس بل حلها تماما .