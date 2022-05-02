رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون أفريقياً

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أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون أفريقياً.

واوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر غربية مطلعة ومتواجده في تونس أن الأمر يأتي ذلك بعد أسبوع. من تجديد مجلس الأمن بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية شهر يوليو 2022.

في حين أفادت مصادر دبلوماسية في منتصف مارس الفائت، بأن الاتحاد الأفريقي. اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تعيين مبعوث أفريقي. إلى ليبيا.

وفي سياق متصل أعلن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الماضية اعتماد قرار بالإجماع يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا إلى 31 يوليو المقبل .

ودعا مجلس الأمن الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي أعمال تقوض وقف إطلاق النار أو العملية السياسية .

ولفت المجلس إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل خاص له بليبيا يقود البعثة الأممية .

واشتعلت الخلافات في وقت سابق بين أعضاء مجلس الأمن حول مصير البعثة الدولية إلى ليبيا، وتسمية المبعوث المرتقب.

وقال مصدر مطلع داخل مجلس الأمن إن الخلاف وصل أشده بين الدول الأعضاء، وتحديدًا أمريكا وروسيا. بعد تجديد الأخيرة اعتراضها على استمرار تولي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مسؤولية البعثة.

وقبل أشهر، منعت روسيا قرارًا بتكليف الدبلوماسية الأمريكية السابقة، ستيفاني ويليامز، بولاية البعثة بمدة قانونية كبيرة. وسمحت فقط بتمديد تكليفها بالإشراف عليها تحت مسمى “مستشارة الأمين العام”، حتى الاتفاق على مبعوث دولي رسمي.