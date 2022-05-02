اللافي يجري زيارة لنزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين

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زار النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مساء اليوم الإثنين، نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين.

وبحسب صفحة الرئاسي على فيسبوك فقد شارك اللافي النزلاء فرحتهم بعيد الفطر المبارك رفقة المسؤولين فيها، وبحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقدم التهنئة النزلاء بعيد الفطر المبارك، الذين أشادوا بمستوى الخدمات التي تقدم لهم من قبل العاملين بالدار بمختلف تخصصاتهم.

وتفقد خلال الزيارة رفقة المسؤولين في الدار عدد من مرافقها، ووضعوه في صورة العمل. الذي يقدمونه للنزلاء من رعاية صحية، ونفسية، واجتماعية، بالإضافة. للمشاكل والصعوبات التي تواجه الدار، لاسيما ضرورة استكمال صيانة بعض مرافقها. لضمان تقديم خدمات جيدة للنزلاء.

وأشاد السيد النائب بمستوى الخدمات التي تقدم للنزلاء من قبل إدارة المؤسسة، عقب لقائه بهم والاستماع اليهم، وأكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها الدار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي سياق ليس ببعيد دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الليبيين إلى العفو والتسامح وتحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، “مهنئًا الليبيين بعيد الفطر المبارك، آملًا أن تعود المناسبة على الليبيين مجتمعين بالخير والازدهار”.

وقال المنفي في تهنئته التي نشرها مكتبه الإعلامي، الأحد، “دعوة صادقة لكم أيها الليبيون الشجعان للعفو والتسامح.. وليكن العيد عيدين، أولهما العفو والمحبة، وثانيهما تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل”.

وأكد المنفي في دعوته أن النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام.. فالشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم.