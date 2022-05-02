بوتين يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر

أخبار ليبيا 24

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، جميع المسلمين بعيد الفطر، فيما أدى الآلاف من مسلمي روسيا صلاة العيد صباح اليوم في جامع موسكو الكبير.

وقال الرئيس الروسي في تهنئته لمسلمي روسيا بعيد الفطر: “هذا العيد القديم المهم لكل مسلم.. والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة.. ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم”.

ويحتفل المسلمون، اليوم الاثنين، في روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير.. مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

وعلى عكس السنتين الماضيتين اللتين أجبر فيهما وباء كورونا مسلمي روسيا على الاحتفال في المنازل وتجنب التجمعات.. عادوا هذه السنة لإحياء العيد بشكل طبيعي وأداء صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير، حيث يتجمع الآلاف من المسلمين.