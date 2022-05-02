بنغازي.. ضبط متهم قام بمضايقة سيدة خلال قيادتها سيارتها

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط متهم بمضايقة سيدة لدى قيادتها سيارتها في أحد شوارع المدينة.

وقالت المديرية في بيان لها أن المتهم ظهر في مقطع فيديو متداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي وهو يضايق السيدة.. ويتلفظ بكلام بذيء، ويبصق نحوها.

وأضافت المديرية أن قسم التحريات تمكن من تحديد محل سكن المتهم، بعد جمع المعلومات حوله.. حيث اتضح أنه يقطن في منطقة الصابري، وجرى إعداد كمين محكم له والقبض عليه.

ولفتت المديرية أنه بالانتقال به إلى القسم، اعترف هناك بما نُسب إليه من اتهامات.. ثم اتُخذت معه الإجراءات القانونية، وأُحيل إلى جهات الاختصاص.