بطلوع الروح.. الحلقة الثانية.. أكرم يحلف اليمين وتحذيرات لروح

أخبارليبيا24_بطلوع الروح

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل بطلوع الروح بمشهد يعود بنا إلى عام 2008 حيث حفل تخرج “أكرم” و”روح” من الجامعة ونرى انطلاقة الشباب وقصة الحب بينهما.

وهنا يعطيك المسلسل فكرة مبسطة عن حياة أكرم وروح وكيف كانت شخصية أكرم وماهي التطورات التي لحقت بها حتى قرر الإنضمام إلى تنظيم داعش.

تصل روح مع أكرم وابنها لمقر تنظيم داعش، ويتم إجبار روح على إرتداء الزي الشرعي.

ويبدأ عمر في أخبار أكرم بعادات وتقاليد التنظيم الإرهابي، ويأخذ عمر أكرم لتسجيل بياناته داخل التنظيم الإرهابي.

أكرم يحلف اليمين

وارتدى أكرم زي مقاتلي دولة الخلافة، وذهب مع عمر كي يحلف اليمين على السمع والطاعة ورفع الراية الإسلامية، في الوقت الذي التف حوله المقاتلين مكبّرين، وأدرك أكرم أنه سيتعلم أولًا دروس في الفقه والدين، ثم سيتدرب على حمل السلاح والقتال.

اللافت في الحلقة الثانية مواجه أكرم لإحد الإرهابيين ويسأله عن دورة الذي يريده هل يريد أن يكون جنديا أم انغماسيا أم استشهاديا،وهنا يكشف المسلسل عن أقسام التنظيم الإرهابي لحظة الإنضمام له ويجيب له عمر بأن أي شئ يخدم ولكن شرط أن أعيش، ليقول له لتكن جنديًا.

وينظم أكرم بالفعل لتنظيم داعش ويتم تغيير أسمه إلى أبو سيف المصري. على الرغم من أن روح ترفض العيش في هذه البيئة.

إلا أن أكرم يغير الأحداث ويتضح تغلغل الفكر المتطرف وقناعاته به. ويخبرها بأنهما سيعيشان هنا طوال حياتهم، وعليهم ترك كل شيء من أجل دولة الإسلام “.

تحذيرات ونصائح لروح

أما روح فتذهب لمنزل متواضع لايوجد به إلا بعض الأثاث البسيط. مرتدية اللباس الأسود والنقاب وتتلقى تحذير من إحداهن. وتخبرها بضرورة فتح إرتداء النقاب في كل الأوقات وعدم فتح الباب إلا به حتى لا تتعرض لحد الجلد.

في حين تخبرها أيضا بأنه من الضروري عليها الذهاب إلى ملتقى الفتاة المسلمة حيث دروس الفقه وتبادل الأفكار ووصفات الطهي.

تصبح روح في حالة أستغراب وحيرة من أمرها وهنا وتذهب لها زوجة عمر . المعروف بأبو أسامة وتتعرف عليها وتقوم بتحضير الطعام لها.

تطمئن زوجة عمر”لينا” روح وأنها ستقوم بإرشادها داخل المدينة. وستساعدها في الانغماس داخل الدولة حتى لا تشعر بالغربة.