بالزي الليبي..السفير الألماني يهنيء الليبيين بعيد الفطر

أخبارليبيا24

هنأ السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم الإثنين. الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال أونماخت في مقطع فيديو نشره على حساب السفارة في فيسبوك وهو يتردي الزي الليبي :”يسرني أن أكون معكم اليوم في طرابلس، بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

وتابع السفير الألماني :”أتمنى لكل الليبيين والليبيات عيدا سعيدا. وأتمنى لدولة ليبيا أن ترجع لطريق الأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير”.

ويحتفل الليبيون والمسلمون في شتى بقاع الأرض بعيد الفطر المبارك أول أيام شهر شوال بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. حيث توافد المصلون فجر اليوم الإثنين بمختلف المدن والمناطق إلى الساحات العامة والمساجد لأداء صلاة العيد.

وبعد انقضاء الصلاة يتبادل المسلمون التهاني بزيارة الأهل والجيران والأصدقاء وتقديم ما لذ وطاب من الحلويات.

ومن عادة الليبيين صبيحة يوم العيد الإفطار على العصيدة الليبية التي تصنع من الدقيق وتقدم مع الرب أو العسل والزبدة. كما لا تخلو موائد الليبيين من شتى أنواع الحلويات المحلية، والتي من بينها “الغريبة والمقروض”.