باشاغا يعلن إطلاق مبادرة للحوار الوطني والتواصل مع كافة الأطراف

2 مايو، 2022 12:43 ص
1
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن إطلاق مبادرة للحوار الوطني. والتواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى توافق وطني.

وأكد باشاغا، أنهم يمدون إيديهم للجميع دون استثناء ولن نرفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أن الحكومة الليبية أتت ضده أو لمواجهته. مشددا على أنهم يؤمنون بضرورة الحوار والتوافق مع الجميع دون استثناء.

وأعرب باشاغا عن ترحيبه بكل من يريد بناء دولة قوية مستقلة بقرارها وتنبذ العنف و يسودها الرخاء والعدل.

ولفت إلى التزام حكومته بمبدأ حقن الدماء والحفاظ على واستقرار العاصمة ورفض الاقتتال والحرب مهما كانت الأسباب. مضيفا أنهم ملتزمون بثقة النواب والدولة في سياساتهم وقرارتهم.

وشدد رئيس الحكومة أن أهالي المناطق النفطية لا يرضون الإضرار بمصالح الشعب الليبي ولهم حقوق ومطالب لم يلتفت لها أحد. مبينا أنه خاطب مؤسسة النفط لوضع الترتيبات اللازمة لعودة انتاج النفط وعدم التصرف بالعائدات بالمخالفة للمصلحة العامة.

2 مايو، 2022 12:43 ص
1

مقالات ذات صلة

بالفيديو| أب يروي بحرقة تفاصيل استشهاد ابنه في تفجيرات القبة الإرهابية

2 مايو، 2022 12:28 ص
ستيفاني وليام

وليامز : عيد الفطر فرصة للتسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا

1 مايو، 2022 10:48 م

لمنح الكبير عطلة للموظفين بحجة عيد العمال .. مواطنون في بنغازي لم يحصلوا على رواتبهم

1 مايو، 2022 10:31 م
المشير خليفة حفتر واللواء أحمد العريبي

بعد الزج باسمه في ترويج الشائعة .. اللواء العريبي ينفي نبأ وفاة المشير حفتر

1 مايو، 2022 10:11 م
زر الذهاب إلى الأعلى