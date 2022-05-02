الليبيون يحتفلون بعيد الفطر المبارك

أخبار ليبيا 24

احتفل الليبيون والمسلمون في شتى بقاع الأرض بعيد الفطر المبارك أول أيام شهر شوال بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث توافد المصلون فجر اليوم الإثنين بمختلف المدن والمناطق إلى الساحات العامة والمساجد لأداء صلاة العيد.

وبعد انقضاء الصلاة يتبادل المسلمون التهاني بزيارة الأهل والجيران والأصدقاء وتقديم ما لذ وطاب من الحلويات.

ومن عادة الليبيين صبيحة يوم العيد الإفطار على العصيدة الليبية التي تصنع من الدقيق وتقدم مع الرب أو العسل والزبدة. كما لا تخلو موائد الليبيين من شتى أنواع الحلويات المحلية، والتي من بينها “الغريبة والمقروض”.

توجيه التبريكات

وتسابق الليبيون، قبيل يوم العيد، بتوجيه التبريكات والمعايدات، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت صفحاتهم بتبادل التهاني والمعايدات، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صوم رمضان وأن يعم الأمان بلادهم.

وتقدم مجلس النواب، في يوم كبيرة العيد (آخر أيام شهر رمضان) بالتهنئة للشعب الليبي والشعوب الإسلامية بحلول العيد، داعيا أن يعود على البلاد وشعبها وسائر البلدان والشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتمنى المجلس أن يعم في هذه المناسبة العظيمة السلام والتقدم والرخاء والازدهار في ليبيا وكافة بلاد المسلمين.

وقبل حلول عيد الفطر بأيام ازدحمت المحلات التجارية والأسواق في شتى المدن الليبية، بالمواطنين. الراغبين في شراء مستلزمات الاحتفال بعيد الفطر، من بينها الملابس الجديدة والتجهيزات الأخرى المصاحبة.للاحتفال بهذه المناسبة (عيد الفطر) التي يحتفل بها المسلمون مرة واحدة في العام.

وتسابق الليبيون بتوجيه التبريكات والمعايدات، على منصات التواصل الاجتماعي. حيث امتلأت صفحاتهم بتبادل التهاني والمعايدات، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صوم رمضان.