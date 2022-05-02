الأرصاد الجوية: رياح نشطة واحتمال سقوط أمطار في الشمال الشرقي واعتدال في الشمال الغربي

2 مايو، 2022 5:49 م
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طقس_ليبيا
طقس_ليبيا

أخبارليبيا24

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين. أن يشهد الطقس رياحًا نشطة إلى قوية أحيانا تصل سرعتها إلى (60) كم/س على مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المركز. أن هذه الرياح تسبب بإثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتوقع المركز أن يشهد اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. حيث من المتوقع أن تتراوح مابين  ( 25 – 30 ) مْ مع تكاثر للسحب من حين لآخر واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق أقصى الساحل الشرقي.

وذكر المركز أنه الطقس يميل للاعتدال على أغلب مناطق الشمال الغربي من هذا اليوم ويشمل يوم الغد أغلب المناطق.

وأشار المركز إلى أن البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل وقد يتجاوز ارتفاع الموج (3) متر خاصة على الساحل الشرقي هذا اليوم.

2 مايو، 2022 5:49 م
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