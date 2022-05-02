اجتماع طارئ لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي بعد خفض الغاز الروسي

أخبار ليبيا 24

يعقد وزراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، اليوم الإثنين، حيث يسعى الاتحاد جاهدًا من أجل استجابة موحدة لطلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون مقابل الغاز الروسي بالروبل أو يواجهون انقطاعًا في إمداداتهم.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع الفعلي بالروبل.

وخططت تلك الدول بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام وتقول إنها تستطيع التعامل مع التوقف. لكنها أثارت مخاوف من أن دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي،. بما في ذلك ألمانيا، القوة الاقتصادية المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية.

كما هددت بشق الجبهة الموحدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا وسط خلاف حول المسار الصحيح للعمل.

ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية المواعيد النهائية لسداد الغاز في وقت لاحق من هذا الشهر،. فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها حاجة ملحة لتوضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت موسكو إن مشتري الغاز الأجانب يجب أن يودعوا اليورو أو الدولارات في حساب في بنك جازبرومبانك الروسي. المملوك للقطاع الخاص، مما سيحولهم إلى روبل.

وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول أن الامتثال لمخطط روسيا قد ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي. بينما اقترحت أيضًا أن الدول يمكن أن تسدد مدفوعات ممتثلة للعقوبات. إذا أعلنت أن الدفع قد اكتمل بمجرد سداده باليورو وقبل تحويله إلى روبل.