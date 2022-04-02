انفوجرافيك| 5 أحداث مهمة في شهر رمضان

أخبار ليبيا24

دخلت، معظم الدول الإسلامية، اليوم السبت، في شهر رمضان المبارك، الذي حفل على مر الزمن بالعديد من الأحداث الهامة في تاريخ الأمة الإسلامية.

ونستعرض فيما يلي خمسة أحداث مهمة خلال شهر رمضان.

1- بداية نزول الوحي والقرآن “ليلة القدر” على النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة الأولى للبعثة (610 ميلادي).

2- تشريع الأذان والذي بدأ العمل به في رمضان من السنة الأولى للهجرة، (623 ميلادي). فقد كان من الصعب على الصحابة والمؤمنين آنذاك معرفة مواقيت الصلوات الخمس فتشاوروا في ذلك، فلما كان من الليل رأى عبد الله بن يزيد رضي الله عنه في المنام رجلا دَلَّهُ على الأذان و

3- فرض زكاة الفطر على المسلمين في 28 من العام الثاني للهجرة (624 ميلادي)

4-غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان المبارك في العام الثاني للهجرة (624 ميلادي).

5- فتح مكة في 20 رمضان للعام الثامن من الهجرة (630 ميلادي) ويعد ها اليوم حدثا إسلاميا فريدا.