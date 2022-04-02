وليامز تدعو إلى أن يكون رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو استقرار ليبيا

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أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، عن أملها أن يكون شهر رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة.

وهنأت المبعوثة الأممية في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم السبت، الشعب الليبي بشهر رمضان المبارك.

وقالت وليامز “أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز بحلول شهر رمضان المبارك”.

معربة “عن أملها في أن يكون هذا الشهر الفضيل موسم خير وسلام وتوافق ومناسبة لاستكمال المسار. نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة”.