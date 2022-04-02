فرقة مكافحة الإرهاب بتونس تحقق مع الغنوشي

أخبار ليبيا 24

أكد البرلمان التونسي المنحل،أن فرقة مكافحة الإرهاب تحقق حاليا مع رئيسه راشد الغنوشي وتستمع لإفادته. وفق ما أعلن ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان في تدوينة عبر فيسبوك.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن مكتب الغنوشي. أن السلطات استدعت الأخير “للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب”.

من جهته نشر حساب الغنوشي -الذي يرأس أيضا حركة النهضة- على موقعي فيسبوك وتويتر صورا له. وهو يغادر مقرا لقوات الأمن بالعاصمة عقب انتهاء التحقيق معه. وكان ظهر قبل ذلك في مقطع مصور محاطا بأفراد من الأمن وهو يلوح لمناصرين ومحامين تجمعوا أمام المقر الأمني تضامنا معه.

وقال رئيس البرلمان المنحل -في تصريحات للصحفيين- إنه امتثل لاستدعاء النيابة العامة للتحقيق معه احتراما للقضاء. مع تمسكه وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية. وتنديده باستعمال الأخير القضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه.

يشار أن البرلمان أقر الأربعاء في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي. ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”. معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”. بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

يذكر أن سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات. قال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.