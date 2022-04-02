للشهر الثاني على التوالي.. استمرار تحسن الوضع الوبائي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي في ليبيا، إن عدد الإصابات الكلية بلغ 501,738 إصابة و 6,419 حالة وفاة، بينما قدر عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية 3 حالات يوميًا، بنسبة انخفاض بنسبة 25% مما سجل في الأسبوع الماضي.

وبحسب المركز، بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 625 اختبارًا يوميًا بنسبة انخفاض عن الأسبوع الذي سبقه. بلغت 38- % الأمر الذي رافقه انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية المسجلة. حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 45 حالة يوميًا بانخفاض بلغ 43- % في حين انخفض مؤشر نسبة الحالات الإيجابية إلى 7%.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الوفيات عند أربع حالات يوميًا في حين انخفض مؤشر معدل الوفيات CFR إلى 1,34%. لافتًا إلى أن استمرار انخفاض أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًا. حيث لم تتخطّ أي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن. وبالتالي ينخفض التصنيف العام للوباء إلى المستوى الثاني أي الأزرق في مختلف أنحاء ليبيا.

وخلص المركز، في تقريره، إلى أن تصنيف كل المناطق عند المستوى الثاني لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء. خاصة مع تدني نسبة المطعمين جرعتين إلى 16% فقط وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددًا.

كما خلص المركز إلى استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي وذلك لانخفاض مؤشر عدد التكاثر. إلى 0,76 نهاية الأسبوع واستقراره تحت 1 لأكثر في شهرين متتاليين. إضافة إلى استمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولا إلى 7% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات. في إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع. إلى جانب استقرار معدل الوفيات عند 1,34 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

وأوصى المركز، في ختام تقريره، بضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم. للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد الأدنى من انتشار مستقبلي الوباء. واستمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التلقيح من خلال زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلا من المراكز الثابتة. إضافة إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية. في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

كما نوه المركز بالبدء في وضع خطة خروج والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم. مع المرض مع التأكيد في عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد النسبة الآمنة من المطعمين.