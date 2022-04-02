الرقابة على الأغذية يضبط كمية من اللحوم الفاسدة في طرابلس

2 أبريل، 2022 9:38 م
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ضبط كمية من اللحوم الفاسدة
ضبط كمية من اللحوم الفاسدة

أخبار ليبيا 24 – صحة

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بضبط كمية لحوم فاسدة. في سوق السبعة لبيع المجمدات بالعاصمة طرابلس. خلال حملة على إحدى الأسواق في طرابلس.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي المركز استهدفت عدة أماكن تداول الغذاء والدواء للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، فقد تم تسجيل عدة ملاحظات خلال الجولة تمثلت فيما يلي:

عدم وجود شهائد صحية لبعض العاملين. والنظافة العامة في بعض المجمدات تحتاج إلى اهتمام.

تجهيز المفروم مسبقا بكميات وخلطها بمفروم غير صالح للاستهلاك مع كمية عالية من الدهون في بعض المجمدات. والنظام والترتيب داخل الثلاجات ودرجات الحرارة في بعض المجمدات غير مطابقة لاشتراطات التخزين الجيد.

ووجود بعض اللحوم ظاهر عليها علامات فساد في بعض المجمدات. والعثور على كبده محظورة مجمدة تباع داخل أحد المجمدات.

ويوجد خلط بين أصناف اللحوم وكذلك الفواكه وهذا مخالف للاشتراطات الصحية للتخزين الجيد في مخازن الأغذية. ووجود صبغات مجهولة المصدر مضافة إلى اللحوم المصنعة مثل شرائح البيرجر والكباب في أحد المجمدات .

وتم اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قِبل أعضاء جهاز الحرس البلدي.

2 أبريل، 2022 9:38 م
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