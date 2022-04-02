حقيقة البرق الصاعد الذي ظهر في أمريكا؟

أخبار ليبيا 24

تداول نشطاء مقاطع فيديو لظاهرة “البرق الصاعد” نادرة الحدوث، التي ظهرت في سماء الولايات المتحدة الأمريكية. بمنطقة ويتشيتا في ولاية كنساس الأمريكية ليلة الثلاثاء الماضي.

حيث وفرت العواصف الرعدية التي اجتاحت المنطقة عرضًا حقيقيًا لظاهرة البرق الصاعد. التي يصعد فيها البرق إلى أعلى بدلاً من النزول للأسفل.

وقال موقع Ksn.com إن العواصف التي اجتاحت المنطقة تسببت في هطول أمطار غزيرة، ورياح عاتية. من دون أن ترد أنباء عن أضرار كبيرة.

وكشف موقع RMets أن ظاهرة البرق الصاعد. تحدث بشكل أساسي عندما يكون هناك وميض قريب موجب من السحابة إلى الأرض ما يتسبب في تغيير المجال الكهربائي.