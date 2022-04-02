حقيقة البرق الصاعد الذي ظهر في أمريكا؟

2 أبريل، 2022 9:18 م
28
حقيقة البرق الصاعد
حقيقة البرق الصاعد

أخبار ليبيا 24

تداول نشطاء مقاطع فيديو لظاهرة “البرق الصاعد” نادرة الحدوث، التي ظهرت في سماء الولايات المتحدة الأمريكية. بمنطقة ويتشيتا في ولاية كنساس الأمريكية ليلة الثلاثاء الماضي.

حيث وفرت العواصف الرعدية التي اجتاحت المنطقة عرضًا حقيقيًا لظاهرة البرق الصاعد. التي يصعد فيها البرق إلى أعلى بدلاً من النزول للأسفل.

وقال موقع Ksn.com إن العواصف التي اجتاحت المنطقة تسببت في هطول أمطار غزيرة، ورياح عاتية. من دون أن ترد أنباء عن أضرار كبيرة.

وكشف موقع RMets أن ظاهرة البرق الصاعد. تحدث بشكل أساسي عندما يكون هناك وميض قريب موجب من السحابة إلى الأرض ما يتسبب في تغيير المجال الكهربائي.

2 أبريل، 2022 9:18 م
28

مقالات ذات صلة

انفوجرافيك| 5 أحداث مهمة في شهر رمضان

2 أبريل، 2022 11:05 م
ضبط كمية من اللحوم الفاسدة

الرقابة على الأغذية يضبط كمية من اللحوم الفاسدة في طرابلس

2 أبريل، 2022 9:38 م
الدولية للهجرة ترحل 60 ألف مهاجر

الدولية للهجرة تعلن ترحيل 60 ألف مهاجر بشكل طوعي من ليبيا

2 أبريل، 2022 9:10 م

الأناضول تنشر صور للجنود الأتراك في طرابلس خلال تناولهم وجبة السحور

2 أبريل، 2022 8:58 م
زر الذهاب إلى الأعلى