بنتلي تتحول كليًا إلى السيارات الكهربائية في هذا الموعد

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة بنتلي تحولها إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، ووضعت خطة لإطلاق طراز كهربائي بدءًا من عام 2025.

وقال آلان فافي، عضو مجلس إدارة بنتلي للمبيعات والتسويق اليوم السبت. إن الشركة ستتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في عام 2030، وتفي بالتزامها بتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون. وذلك وفقًا لصحيفة ” الرؤية” الإماراتية.

وأضاف أن الشركة حققت أرباحًا قياسية العام الماضي، مسجلة نموًا في المبيعات بلغ نحو 31%. مشيرًا إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية لتصل إلى 389 مليون يورو.

وأوضح أن الشركة تمكنت من تسليم نحو 15 ألف سيارة في 2021، مع زيادة مقدارها 31% عن السنة السابقة 2020. علاوة على هذا، تم تسجيل زيادة ثابتة في اهتمام العملاء بالطرازات الجديدة.

وأشار إلى أن هذا أوجد لائحة طلبات بمستويات قياسية في بداية 2022. موضحًا أن الطلب في الشرق الأوسط كان أقوى من أي وقت مضى، وتمكنت الشركة من تحقيق مبيعات بأكثر من ألف سيارة.