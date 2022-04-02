بمناسبة رمضان.. البعثة الأممية تدعو إلى رأب الصدع وتحقيق الاستقرار في ليبيا

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هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية إلى ضرورة تحقيق مقاصد الشهر الكريم من التسامح والإحسان لرأب الصدع والمضي نحو الاستقرار في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها، “بحلول شهر رمضان المبارك، تتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي الكريم”.

واضافت البعثة: “تتمنى البعثة الأممية أن تتحقق مقاصد الشهر الكريم المتمثلة بالصبر والتسامح والإحسان. وأن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدمًا نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار.