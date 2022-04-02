بروس ويليس يعتزل التمثيل بسبب مرض الحبسة الكلامية

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اعتزل الممثل الأمريكي بروس ويليس مجاله المهني بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل.

وقالت عائلته في رسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: “نود إبلاغكم أن حبيبنا بروس يعاني من مشاكل صحية وقد تم تشخيص إصابته مؤخرا بحبسة كلامية تؤثر على الإدراك”.

وأضافت: “بعد الكثير من التفكير، ترك المهنة التي كانت تعني له الكثير”.

وبلغ ويليس الـ67 عاما في 19 مارس الحالي.

أثار الوضع الصحي للممثل الأميركي بروس ويليس الذي اضطر لإنهاء مسيرته الفنية بسبب مشكلات صحية أبرزها فقدانه القدرة على الكلام، قلق عدد كبير من صنّاع أفلام عملوا معه خلال المرحلة الماضية.

ومع إعلان عائلة ويليس إصابته باضطراب دماغي يُعرف بالحبسة (فقدان القدرة على الكلام)، “يؤثر على قدراته الإدراكية”، كثر الحديث عن هذا المرض.

فربما لم تسمع بمرض الحبسة قبلًا، لكن هذا الخلل الدماغي “أكثر شيوعًا. من مرض الباركنسون والشلل الدماغي وضمور العضلات”. ويصيب نحو مليوني أميركي بحسب جمعية الحبسة الوطنية. في الولايات المتحدة، فيما يشخّص نحو 180 ألف شخص بهذا المرض سنويًا.

ويُعتبر مرض الحبسة حالة مدمرة تُفقد المريض القدرة على التواصل. ويجد صعوبة بالكتابة والكلام، وحتى فهم ما يقوله الآخرون.

وأوضحت جمعية الاستماع إلى اللغة والنطق الأميركية “آشا” أن الأشخاص. المصابين بهذا المرض قد يواجهون صعوبة لإيجاد. الكلمات، ويستخدمون كلمات خارج السياق، ويتحدثون بطريقة. متقطعة ومتعثرة، أو ينطقون بجمل قصيرة أو غير كاملة، كما. في وسعهم اختلاق كلمات لا معنى لها واستخدامها في كلامهم أو كتاباتهم.

ويمكن أن تكون عملية التواصل من خلال الكتابة مليئة بالأخطاء النحوية والجمل السريعة.