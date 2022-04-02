العابد: أول رحلة عمالة مصرية إلى ليبيا ستكون عقب إجازة عيد الفطر

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا، أن أول رحلة عمالة مصرية إلى ليبيا. ستكون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف العابد، في تصريحات صحافية، أن الشركات ستبدأ في تسفير عمالها للعمل من ليبيا بعد عيد الفطر. بعد أن تعاقدت وحصلت على الإذن من ديوان المحاسبة للبدء في تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من خطة تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا تستهدف نحو مليون عامل. والمرحلة الثانية سيتم تقديرها بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى.

وأشار العابد، إلى أنه قد اجتمع مع وزير القوى العاملة المصري، الخميس الماضي. للإطلاع على خطة عمل الوزارة في تسفير العمالة إلى ليبيا، واللجان المشتركة والربط الإلكتروني بين البلدين، والعراقيل التي تواجههم. وتم إيجاد الحلول لها، كما تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تسفير العمالة المصرية التي ترغب في السفر إلى ليبيا، وفق قوله.

ولفت إلى أنه اجتمع مع ائتلاف الشركات المتعاقدة مع جهازي تنفيذ المشروعات بوزارتي الإسكان والمواصلات في ليبيا. وممثلي وزارة القوى العاملة المصرية للبدء الفعلي في الخطوات للتسفير بعد رمضان المبارك.

وواصل “يجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة العمال، وتوفير مكان لإقامتهم وتوفير حياة كريمة لهم في ليبيا. أثناء تنفيذهم لمهام عملهم، والذي تنفذه الجهة المالكة للمشروعات، لتبدأ أولى الرحلات”

وأفاد العابد، بأنه بعد عيد الفطر المبارك سيتم بدء تنفيذ عدة مشروعات أولها مشروع الدائري الثالث في العاصمة طرابلس. من خلال تسفير 2500 عامل مصري تقريبا، مع 30% عمالة ليبية كتشغيل، و20% عمالة ليبية كتدريب وفقا للقانون.

وأكد العابد أن ليبيا بعد 2011، لم تشهد أي مشروعات تنمية. ولذلك أطلقت خطة عودة الحياة والتي ستشارك فيها عدة شركات مصرية، وفق قوله.