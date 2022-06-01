ناقلة مليونية لم تحدد وجهتها في بداية يونيو من الحريقة

1 يونيو، 2022 5:25 م
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الناقلة النفطية "فرونت سامارا"
الناقلة النفطية "فرونت سامارا"

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست اليوم الناقلة النفطية “فرونت سامارا” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل ولم تحدد وجهتها.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 إن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 200 ألف برميل.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار أن خط النفط الرئيسي مابين طبرق وحقل السرير شهد تسرب نفطي كبير قبل محطة البوستر بعشرة كيلو متر. لم يتم السيطرة عليه ولم يتم إصلاحه حتى الآن .

وأوضحت شركة الخليج من خلال مكتبها الإعلامي أن الخسائر الأولية بسبب التسرب قد قدر ب 200 ألف برميل .

وفي ذات السياق أكد المصدر أن عمليات الإصلاح للخط الرئيسي ستنطلق غدا الخميس .

1 يونيو، 2022 5:25 م
5

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