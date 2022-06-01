كيف حصلت الأرض على اسمها؟

سواء كنت تطلق على كوكبنا الأرض أو العالم أو الجسم الأرضي، فإن كل هذه الأسماء لها قصة أصل في أعماق التاريخ.

ومثل العديد من أسماء كائنات النظام الشمسي، فُقد اسم الأرض الأصلي في التاريخ. لكن اللغويات تقدم بعض القرائن. وتعد “إرثا” تهجئة تقريبية لـ “الأرض” (بمعنى، الأرضية التي نقف عليها) في اللغة الأنجلو سكسونية، وهي إحدى لغات الأسلاف العديدة للغة الإنجليزية.

وتعرف “الأنجلو سكسونية” بأنها مصطلح حديث للإشارة إلى مجموعة ثقافية عاشت داخل إنجلترا وويلز الحديثة بعد وقت قصير من انهيار الإمبراطورية الرومانية، بين القرن الخامس والغزو النورماندي عام 1066.

وكانت هويات الأشخاص معقدة، ومن المحتمل أن يكون للأفراد المختلفين ارتباطات مختلفة اعتمادا على عائلاتهم وتاريخهم والأرض التي عاشوا عليها، كما يقول العلماء. ويجب فهم “إرثا”، مثل الأسماء الأخرى لتمثيل كوكبنا، في هذا السياق.

وقال عالم الآثار والمؤرخ المستقل جيليان هوفيل، المعروف باسم “عالم الآثار الموحل”، “إرثا” باللغة الأنجلو سكسونية “تعني الأرض التي تمشي عليها، الأرض التي تزرع فيها محاصيلك”.

وقال هوفيل إن “إرثا” يرتبط أيضا بمكان تظهر فيه الحياة وربما حتى للأسلاف المدفونين في الأرض. لكن في بعض الأحيان يمكن أن يغير الاسم معناه اعتمادا على الثقافة.

وتأتي المصطلحات الحديثة الشائعة الأخرى لـ “الأرض” من اللاتينية. وقال هوفيل إن كلمة Terra تعني البر – مرة أخرى، الأرض التي تقف عليها أو تزرع أو تتفاعل معها بطريقة أخرى. وهذا هو المكان الذي نحصل فيه على الكلمات الإنجليزية الحديثة “أرضي” و”جوفي” و”خارج كوكب الأرض” وما إلى ذلك.

الرومان القدماء و الأرض

واستخدم Orbis عندما أراد الباحثون التحدث عن الأرض ككرة أرضية. وقال هوفيل عن الرومان القدماء، الذين تابعوا العلوم اليونانية عن كثب: “عرفوا أنها كانت كرة أرضية”. وقام الإغريقي إراتوستينس بقياس محيط كوكبنا في 240 قبل الميلاد.

وقال هوفيل عن معنى Orbis: “لقد كانت كرة أرضية”، وهو جذر الكلمة “المدار” في العصر الحديث. وكان هناك مصطلح آخر، Mundus، والذي كان من المفترض أن يصف الكون بأسره.

وقال هوفيل عن Mundus: “العالم هو كل ما يحتوينا (البشر)، لكن من الواضح أنه منفصل تماما عن الكواكب”. وتنعكس كلمة Mundus في المصطلح الفرنسي الحديث monde (العالم)، وmondo الإيطالية، وmundo الإسبانية، وmundo البرتغالية، من بين أسلاف “اللغة الرومانسية” الآخرين لللاتينية.

وقال هوفيل إن المؤلف الروماني بليني الأكبر (جايوس بلينيوس سيكوندوس)، الذي كتب مجموعة كبيرة من المجلدات عن التاريخ الطبيعي في القرن الأول، استخدم Mundus كثيرا في ملاحظاته. وحصلنا أيضا من بليني على الكثير من المصطلحات المستخدمة لتسمية الكواكب من خلال الاتحاد الفلكي الدولي، على الرغم من أن لكل ثقافة تقاليدها وألقابها الخاصة.

ويعود تقليد تسمية الكواكب التي استخدمها الرومان إلى تاريخ البابليين على الأقل. وكانت دولة بابل معقدة في أجزاء من العراق وسوريا في العصر الحديث، حيث من الأفضل تذكرها لملكها حمورابي، الذي يرتبط اليوم ارتباطا وثيقا بقانون تم إنشاؤه في عهده.

واستمرت دولة بابل من حوالي عام 1900 حتى 539 قبل الميلاد؛ ثم استولى الفرس (ثم الإمبراطورية الأخمينية) على المنطقة. وأصبح الفرس العدو الأكبر لليونانيين، لكن الإمبراطوريتين تشتركان أيضا في الكثير من المعرفة بين الثقافات. وأوضح هوفيل أن هذه هي الطريقة التي دمج بها الإغريق بعض الآلهة من بلاد فارس.

ثم عندما ظهر الرومان في المقدمة، قاموا بدمج التقاليد من المناطق التي لامسوها – بما في ذلك اليونان – في آلهة الآلهة الخاصة بهم. وسمح هذا لإلهة الحب من بلاد بابل، عشتار، بأن تصبح أفروديت تحت حكم الإغريق والزهرة تحت حكم الرومان، على سبيل المثال.

ويعني المصطلح اليوناني للكواكب شيئا مثل “الكواكب المتجولة” أو “المتجول”، وفقا لمتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء. وأعطى الرومان أسماء هذه الكواكب بناء على كيفية ظهورها للعين المجردة في السماء، قبل قرون من توفر التلسكوبات. لكن هذه الأسماء ليست دائما عالمية أيضا.

وقال هوفيل إن بليني الأكبر يطلق أحيانا على عطارد باسم إله آخر، أبولو، لأن أبولو كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالشمس. وكان عطارد نفسه رسول الآلهة ومرتبطا بالمسافرين، من بين العديد من الدلالات الأخرى.

وأطلق على الكوكب الذي سمي على اسم كوكب الزهرة – الذي تشمل ارتباطاته إلهة الحب – أحيانا اسم لوسيفر، “جالب النور”. وكان هذا هو الاسم الذي قد يتخذه الكوكب في الصباح، عندما يشرق عند الفجر. وقال هوفيل إن الرومان فهموا أن كوكب الزهرة يرتفع في الصباح أو في المساء، لكن اسم الكوكب قد يتغير اعتمادا على السمات المعروضة.

وكتب بليني ذات مرة أن المريخ “يحترق بالنار”. واعتقد أن المريخ قريب جدا من الشمس، حيث كان هو وغيره من الرومان في ذلك الوقت يتبعون نموذج بطليموس المتمركز حول الأرض الذي وضع كوكبنا في مركز الكون.

وقال هوفيل إن المظهر اللامع لكوكب المشتري كان مرتبطا بملك الآلهة، وزحل (الذي جاء بعد المشتري في نموذج مركزية الأرض) والد المشتري وفقا للأساطير الرومانية، والتي تستعير مرة أخرى من التقاليد القديمة.

وبالمناسبة، حاول الأشخاص الذين أطلقوا على أورانوس ونبتون وبلوتو بعد ذلك بقرون، في العصر التلسكوبي المبكر، الاستمرار في هذا التقليد الخاص بالارتباطات الإلهية ليكون متسقا مع الطريقة التي فعلها الرومان. لكن حتى هذه الممارسة لم تكن عالمية. وعلى سبيل المثال: سُمي أورانوس تقريبا على اسم جورج الثالث عندما سعى مكتشفه، عالم الفلك البريطاني المولود في ألمانيا ويليام هيرشل، إلى طريقة لشكر داعمه المالي، وفقا لوكالة ناسا.