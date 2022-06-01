طلب غريب يفاجئ به رونالدو إدارة مانشستر يونايتد

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أعرب كريستيانو رونالدو، عن امتعاضه الكبير من سوء مرافق تدريبات ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي. ووجه طلبًا خاصًّا للإدارة بتغيير حمام السباحة الخاص باللاعبين بعد اكتشافه وجود بعض البلاطات المفكوكة.

وأشار اللاعب إلى أنه يضطر دوما لمغادرة مقر النادي عقب الانتهاء من التمارين والذهاب مباشرة لحمام السباحة في منزله. حفاظا على سلامته من بلاط حمام السباحة المحطم ورغبه من في الحفاظ على أدائه داخل الملعب قدر الإمكان.

وطالب الدون إدارة النادي الإنجليزي بسرعة تلبية طلبه قبل الموسم الجديد. ومن جانبها استجابت الإدارة لطلب النجم سريعًا وبدأت بإصلاح حمام السباحة والمرافقة العامة لمقر التدريبات ما كبد خزائن النادي ما يزيد على 250 ألف دولار.

ويبدو أن صيف 2022، سيحمل الكثير من المفاجآت لرونالدو. بعد تأكيد العديد من الصحف العالمية لخطوة مغادرته الفريق بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة “مانشستر إيفنينج نيوز” البريطانية يدرس وكيل اللاعب حاليا إعادته لصفوف فريقه السابق ريال مدريد. أو اتخاذ خطوة مفاجئة بانتقال الدون للدوري الألماني وتحديدا “بايرن ميونخ”.