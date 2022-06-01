وفد من ديوان المحاسبة يزور محكمة الحسابات الهولندية

أخبار ليبيا 24 – خبر

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر محكمة الحسابات الهولندية في مدينة لاهاي، أشغال الملتقى الفني على مستوى الإدارة العليا. الذي يجمع بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيل الديوان.

وافتتح نائب رئيس المحكمة الملتقى مرحبا بالوفد الليبي، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك.

من جانبه، أكد رئيس ديوان المحاسبة على الحرص الشديد لمواصلة تطوير عمل الديوان. وقال “يأتي هذا اللقاء كجزء من أهدافنا الاستراتيجية في إحداث النقلة النوعية في عمل الديوان عبر اطلاعنا على التجارب الفعلية وتبادل الخبرات مع نظرائنا من الأجهزة الرقابية”.

وعقب الافتتاح، تمت المباشرة في أشغال اليوم الأول والمتضمن زيارة لرئيس الديوان والوكيل إلى وزير المالية الهولندي. للإطلاع على واقع العلاقة الفنية بين محكمة الحسابات الهولندية ووزارة المالية. وفي ذات الوقت تنطلق أعمال الفريق الفني من الجانبين لمناقشة موضوعي التخطيط الاستراتيجي ورقابة الأداء.

يُشار إلى أن أعمال الملتقى ستستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي بتوقيع اتفاقية برنامج فني تحت اسم (شراكة) يمتد عبر خمس أعوام متتالية (2022-2026).