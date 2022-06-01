دغيم : اختيار عقيلة صالح لمدينة سرت جاء تجنبا لإراقة الدماء

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن عقيلة، لم يدع، إلى الحرب. ودخول طرابلس بالسلاح. مؤكدا إنه تحدث عن اختيارهم لمدينة سرت تجنبا لإراقة الدماء.

جاء هذا التصريح بشأن الضجة، التي اثيرت أمس بسبب تصريحات، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وما تردد عن دعوته دخول طرابلس بالسلاح.

وأضاف دغيم، وفق ما نقلت عنه فواصل، أنه يختلف كثيرا مع عقيلة صالح، ولكن رؤيته لدور سرت كان ثابتا منذ مبادرته التي حقنت الدم. وحققت السلام وأنشأت حكومة الوحدة الوطنية.

في سياق متصل، جدد عضو النواب، دعوته لضرورة الذهاب لانتخابات عامة، وفق التشريعات الموجودة وبتنفيذ الحكومتين معا. على حد تصوره، على أن يقرر البرلمان والرئاسة القادمة مقر السلطات بعد ذلك في البلاد.

يذكر أن عقيلة صالح، قال على هامش اجتماع سرت، أمس لمناقشة مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا. إن طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، ولا يمكن دخولها إلا بالقتال، أو بموافقة هذه المجموعات.

وأضاف أن خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً، وهو ما يدفع الحكومة المرتقبة. لممارسة أعمالها من سرت، كما إنه الحل الضامن لتحررها.