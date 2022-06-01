تهريب أحد المتهمين بالنصب على عشرات المواطنين بتاجوراء من قبضة الشرطة

1 يونيو، 2022 2:33 م
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مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي
مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء الرئيسي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر إعلامية متطابقة قيام مجموعة مسلحة بتهريب المدعو مصطفى الحاتمي، المتهم في قضايا نصب بالقوة. أثناء إحضاره، صباح اليوم، إلى نيابة تاجوراء.

وقالت المصادر إن المسلحين أخذوا الموقوف “الحاتمي” من داخل سيارة الشرطة القضائية. بينما كان متجهًا لجلسة استماع أمام نيابة تاجوراء.

وكان أعضاء البحث الجنائي تاجوراء، قد ألقوا القبض على المدعو مصطفى إبراهيم عمار الحاتمي، المقيم في تاجوراء. بالقرب من كوبري الشاحنات، بعد قيامه بالنصب على العشرات من المواطنين بمبالغ كبيرة، حيث قام ببيع عقارات غير مملوكة له بأوراق مزورة.

ودعا البحث الجنائي تاجوراء، ضحايا المتهم، إلى التوجه إلي نيابة تاجوراء لمراجعة إجراءاتهم القانونية وللمطالبة. باستعادة المبالغ المستحقة لهم، حيث كان مقررا عقد جلسة تحقيق له صباح الثلاثاء.

1 يونيو، 2022 2:33 م
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