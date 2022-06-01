بينهم أطفال..6 إصابات بالرصاص العشوائي في بنغازي

أخبارليبا24- خاص

استقبل مركز بنغازي الطبي ستة مصابين بينهم حالات خطيرة نتيجة إصابتهم برصاص عشوائي وشظايا مقذوف بمناطق وأحياء متفرقة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول النقطة الأمنية بالمركز إبراهيم السعيطي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أطفال أشقاء أصيبوا بشظايا مقذوف في منطقة الهواري. بعد سقوط قديفة عشوائية بالمنطقة، وإصاباتهم متفاوته.

وأوضح السعيطي، أن طفلة فلسيطينية الجنسية أصيبت بطلق ناري عشوائي في موقف السيارات بمستشفى الأطفال.

وأكد مسؤول النقطة أن المستشفى استقبل حالتين من منطقة الزيتونة، مشيراً إلى أن الإصابات متفاوتة وبينها حالات خطيرة.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعة منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة الأعيرة النارية والقذائف العشوائية.