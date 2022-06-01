بليحق يرد على محاولات تأويل كلمة عقيلة صالح حول الدخول لطرابلس

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رد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. على محاولات تأويل كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والادعاء بأنه حرض على الدخول لطرابلس بالاقتتال.

وقال بليحق :”ننفى ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة عقيلة صالح أمس الإثنين في اجتماع سرت حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح.

وأضاف المتحدث الرسمي :”أن أحد مروجي هذه الأكاذيب. هو الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح”.

وأوضح بليحق أن رئيس مجلس النواب أكد خلال كلمته بشكل واضح لا لبس فيه بأن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة وتكون الحكومة تحت سيطرتهم.

وذكر المتحدث أن صالح أضاف أنه تجنباً لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون.

وأفاد بليحق أن رئيس مجلس النواب أكد في كلمته أن خيار القتال يعد غير مقبولًا ومرفوضا رفضاً باتاً في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت.

وبين المتحدث أن نشر مثل هذه الأكاذيب هي استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود يعيها الجميع من أبناء شعبنا والمجتمع الدولي.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محمد حمودة، قال الثلاثاء،إن الحكومة ترفض “تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب”.

وقال حمودة، في تصريح على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن الحكومة “تطمئن كل المواطنين الليبيين. بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة”.

وزعم المتحدث باسم حكومة الدبيبة، أن هناك مساعٍ لبعض الأطراف لسحب الأموال من إيداعات المواطنين. في المصارف لتمويل الحروب.

وقال حمودة، إن “الحكومة تحذر من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين. في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب”.