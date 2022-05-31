اودي اوربان سفير .. مفهوم فضائي لفخامة النقل المستدام

أخبار ليبيا 24

كشفت مجموعة أودي النقاب عن خططها الطموح لإنتاج سيارة أقرب للخيال العلمي منها للواقع الملموس. بدءًا من تصميم المقصورة، ووصولاً إلى التصميم الخارجي.

حيث كانت الفكرة من وراء التصميم، التي عمل عليها المصممون والمهندسون لإنتاج سيارة للاستخدام في المدن الصينية المزدحمة وذات الكثافة العالية. ولذلك عمد المصممون في توفير مقصورة للسيارة تعد الأكبر بين سيارات أودي حتى الآن. وتجمع بين الرحابة والتقنيات المتطورة والخدمات الرقمية التي تقدم تجربة استثنائية جديدة تمامًا.

وقال ماركوس دوسمان، رئيس مجلس إدارة أودي، المسؤول عن السوق الصينية “تعاونت أستوديوهات التصميم في بكين وإنغولشتات معًا. من أجل تطوير سيارة أوربان سفير التجريبية لتلبية متطلبات عملائنا في الصين. وللمرة الأولى. تمكّن العملاء المستقبليين في الصين من المشاركة في عملية تطوير السيارة، وتقديم رغباتهم ووجهات نظرهم ضمن عملية تُعرف باسم “التصميم المشترك”.

مواصفات السيارة

صممت أودي سيارات عدة طرازات مثل سكاي سفير وجراند سفير وأوربان سفير كمفهومات للتعبير. عن رؤيتها لمستقبل التنقل المستدام الفاخر. و لابتكار تجربة تتجاوز بكثير قضاء الوقت في السيارة للانتقال من مكان إلى آخر. وربما توفير تجربة تتجاوز تجربة القيادة بحد ذاتها.

وانعكست هذه الفكرة الجريئة على تصميم المقصورة الرائعة لسيارة أوربان سفير Audi urbansphere. حيث توفر المقصورة مساحة رحبة واسعة للراحة والاسترخاء أو العمل خلال الوقت الذي يقضيه الراكب في أثناء التنقل.

وتجمع مقصورة السيارة بين أعلى مستويات الرفاهية والخصوصية التامة والتجهيزات فائقة التقنية. وبحال استخدام تقنية القيادة الآلية فإنها تعمل على تحويل المقصورة إلى غرفة اجتماعات فاخرة. قد تنسيك وجودك داخل سيارة عبر إخفاء عجلة القيادة والدواسات والشاشات.

تتميز أبواب المقصورة بمفصلات عكسية في الأمام والخلف دون عمود الفصل بين الأبواب. نتيجة لذلك تنفتح مقصورة مشابهة للمركبات الفضائية بالكامل على الركاب بمجرد صعودهم.

أودي أوربان سفير تقدم مقصورة أربعة مقاعد فردية دوارة في صفين توفر للركاب راحة من الدرجة الأولى. مع توفير مساحة واسعة للمقاعد الخلفية ومجموعة واسعة من خيارات التعديل. مثل إمكانية إمالة مسند الظهر حتى 60 درجة.

بينما تمتد مساند الساق في الوقت نفسه لأعلى درجات الإسترخاء. كما تخلق مساند الأذرع المثبتة في المنتصف والمدمجة في جوانب المقاعد ونظائرها في الأبواب شعورًا بالراحة القصوى.

تلبي المقاعد أيضًا الاحتياجات المتغيرة للركاب بعدة طرق. حيث إنه في أثناء التحدث يمكنهم الالتفاف لمواجهة بعضهم البعض على مقاعدهم الدوارة.

كما – ومن ناحية أخرى – يمكن لمن يريد أن ينعم ببعض العزلة إخفاء منطقة رأسهم عن الشخص الجالس بجانبهم. باستخدام شاشة خصوصية مثبتة خلف مسند الرأس.

بالإضافة إلى ذلك لكل مقعد منطقة صوت خاصة به مع مكبرات صوت في منطقة مسند الرأس. وشاشات فردية مدمجة أيضًا في ظهور المقاعد الأمامية.

عندما يرغب الركاب في استخدام نظام المعلومات والترفيه معًا، من ناحية أخرى هناك شاشة أوليد كبيرة وشفافة. وتدور بشكل عمودي من منطقة السقف إلى المنطقة الواقعة بين صفوف المقاعد.

باستخدام “شاشة السينما” يمكن للراكبين الموجودين في الصف الخلفي المشاركة في مؤتمر فيديو معًا أو مشاهدة فيلم. وحتى إمكانية تقسيم الشاشة، وعندما لا تكون الشاشة قيد الاستخدام فإنها توفر رؤية واضحة عبرها للإمام بفضل تصميمها الشفاف أو إمكانية طيها إلى الأعلى ودمجها مع سقف المقصورة الزجاجي.

شحن سريع

تمثل تقنية الشحن بقوة 800 فولت القلب النابض لمنظومة القيادة لسيارة اودي اوربان سفير. وتضمن هذه التقنية إمكانية شحن البطارية بما يصل إلى 270 كيلووات في وقت قصير جدًا في محطات الشحن السريع. ما يقلل من أوقات الشحن لتقترب من الوقت الذي تستغرقه السيارة المجهزة بمحرك تقليدي للتزود بالوقود.

فيمكن للسيارة قطع مسافة تزيد على 300 كيلومتر بعد شحن بطاريتها لمدة عشر دقائق فقط. كما يمكن شحن البطارية التي تبلغ سعتها 120 كيلووات من 5 إلى 80 بالمائة في غضون مدة تقل عن 25 دقيقة. ما يعني إمكانية قطع مسافة تزيد على 750 كيلومترًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

منظومة الحركة

يجري توصيل الطاقة للعجلات الأمامية والخلفية الضخمة مقاس 24 بوصة. عبر محور خماسي الوصلات جرى تحسينه خصيصًا للسيارات الكهربائية من الأجيال المستقبلية مثل أودي أوربان سفير. وجرى تصنيعه من الألومنيوم خفيف الوزن.

وعلى الرغم من طول قاعدة العجلات البالغة 3.40 متر لم تتأثر قدرة السيارة على المناورة .حيث ترفع العجلات الخلفية القابلة للتوجيه رشاقة السيارة ومقدراتها على المناورة.

كما اعتمدت السيارة على نظام تعليق هوائي متكيف بغرفة واحدة من أودي. ويعمل على توفير أعلى درجات الراحة على الطرق السريعة بالمدينة. وحتى على الأسفلت غير المستوي أو الحفر غير المتوقعة والمطبات الموجودة في أغلب شوارع المدن.

تحتوي اودي اوربان سفير على محركين كهربائيين مقسمين على المحورين الأمي والخلفي. وقادرين على توليد استطاعة تبلغ 295 كيلووات مع عزم دوران 690 نيوتن متر بما يعادل 395 حصانًا. وهي قوة كبيرة لا تستخدم غالبًا بشكل كامل عند القيادة في الأماكن المزدحمة داخل المدن. لذلك تعتمد السيارة على نظام تنسيق للطاقة يعمل على تثبيط عمل المحرك الأمامي والاعتماد على المحرك الخلفي حسب الحاجة إلى تقليل الاحتكاك والهدر في استخدام الطاقة.

ومن الجدير بالذكر ختامًا أن سيارة أوربان سفير مجهزة بنظام كواترو للدفع الرباعي، الذي يعد أساسيًا في سيارات أودي الفخمة فائقة الأداء.