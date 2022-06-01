اليوم.. فرسان المتوسط في مواجهة بوتسوانا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023

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تتجه أنظار عشاق الرياضة في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى ملعب شهداء بنينا والذي يحتضن لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره البتسواني، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ووصلت ظهر الإثنين الماضي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بوتسوانا، إلى مدينة بنغازي.

كما وصل أيضا الطاقم التحكيم الغيني، والذي سيدير مباراة الفريقين والتي ستكون على أرضية ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السادسة مساء. وسيقود اللقاء حكم ساحة: أحمد سيكتوري والمساعد الأول صديق سيدي بي والمساعد الثاني ابدلاي سيلا، والحكم الرابع تويل كامارا.

وتجرى المباراة بحضور 3 آلاف متفرج لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني. وذلك عقب سماح الكاف بحضور الجمهور.

وأجرى فرسان المتوسط عدة تدريبات على أرضية ملعب شهداء بنينا وشهدت التحاق كل من السنوسي الهادي ومحمد صولة بتدريبات الفريق.

كما تستضيف تونس اليوم منتخب غينيا الاستوائية ضمن منافسات نفس المجموعة العاشرة.