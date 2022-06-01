الكهرباء: سرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء في تاجوراء

1 يونيو، 2022 8:42 م
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انقطاع الكهرباء- ليبيا
انقطاع الكهرباء- ليبيا

أخبارليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، مجهولين قاموا بسرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء في منطقة تاجوراء.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن اللصوص قاموا بسرق أسلاك من خط ضغط عالي أبوجناح فرعية الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بإدارة توزيع طرابلس.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن هذه السرقة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس.

ونهبت الشركة أن استمرار تعرض الشبكة الكهربائية ومكوناتها إلى أعمال سرقة وسلب، حيث زادت معدلاتها بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن عدد من المدن الليبية تعاني الفترة الأخيرة من انقطاع التيار الكهربائي لساعات متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى ثمان ساعات.

1 يونيو، 2022 8:42 م
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