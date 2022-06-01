الصين تدشن أول حاملة طائرات “مسيرة” في العالم تدار بشكل ذاتي

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دشنت الصين أول حاملة طائرات “مسيرة” في العالم تدار بشكل ذاتي، بعد أن وضعت أول حاملة طائرات محلية الصنع “شاندونغ” ضمن أسطولها العسكري عام 2019.

وحاملة الطائرات الصينية “شاندونغ” هي ثاني حاملة طائرات تضمها الصين إلى أسطولها، بعد “لياونينغ” حاملة الطائرات السوفييتية التي أدخلتها بكين الخدمة في عام 2012.

وحاملة الطائرات المسيرة الجديدة “ذاتية الحركة” تم الترحيب بها باعتبارها “نوعا بحريا جديدا”، وذلك بعد عام واحد من بداية بنائها على غرار الطائرات المسيرة والسيارات ذاتية الحركة.

ويتوقع مختصون في التكنولوجيا العسكرية والبحرية بأن السفينة الذكية غير المأهولة بالسكان، ستحدث تغييرات ثورية هائلة وذلك لمراقبة البحار والمحيطات، وتعزيز الخيارات في الإشراف البحري من خلال توفير عمليات أكثر أمانا وأرخص وأسهل.

ويبلغ طول السفينة 88.5 مترا وعرضها 14 مترا وعمقها 6.1 أمتار وتتميز بإزاحة مصممة تبلغ ألفي طن، كما يمكنها السير بسرعة 13 عقدة وبسرعة قصوى 18 عقدة.

والسفينة لها القدرة على حمل عشرات المركبات غير المأهولة، بما في ذلك الطائرات والسفن والغواصات المسيرة التي يمكن أن تعمل معا بعناية لمراقبة الأهداف.