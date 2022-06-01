السيسي يبحث مع فوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوارمستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي. مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفقا على أهمية الإسراع في مسار إجراء الانتخابات.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على ،إن السيسي أكد ، خلال اللقاء الذي جرى في القاهرة، اليوم الأربعاء. أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، التي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام .

واستعرض اللقاء أيضًا تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية – الأوكرانية. وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خصوصًا في مجالات الطاقة والغذاء.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، وسبل التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي. تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملًا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.

وبخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي، شدد السيسي على أهمية تلك القضية الوجودية لمصر وشعبها. مشيرًا إلى الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذي الصلة في هذا الشأن.