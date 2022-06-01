الرئاسي يحث مجلسي النواب والدولة على تكريس الجهود لتوحيد المناصب السيادية 

أخبار ليبيا 24

حثّ المجلس الرئاسي، مجلسي النواب والدولة، على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما جرى إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف، للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام.

وجاء ذلك في بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك.

وتأتي دعوة المجلس الرئاسي قبل أيام من انطلاق الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي النواب والدولة. التي تجري في القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. من أجل الوصول إلى توافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها مصر بين اللجنتين، في 20 مايو الجاري. بالإعلان عن إحراز تقدم نحو التوافق على الأساس الدستوري للانتخابات.