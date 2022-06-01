الدبيبة يعلن رفضه اندلاع حروب جديدة ويؤكد “نمد أيدينا للسلام والحوار”

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء رفضه اندلاع حروب جديدة في ليبيا.

وأكد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس أن حكومته لا تزال تمد يدها لـ السلام والحوار لبناء ليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا “إن الحكومة لا يمكن أن تسهم في اندلاع حرب جديدة بين الليبيين ، كفانا حرب، كفانا قتال”.

وتابع الدبيبة :”لنجلس ونناقش الانتخابات ونكون قاعدة دستورية نتفق عليها لنذهب إلى انتخابات حقيقية هذه المرة تنهي المراحل المؤقتة”.

وشدد على تمسك حكومة الوحدة الوطنية بمبدأ الحوار ورفضها الحرب ؛ مؤكدًا على عزمه الدفاع عن الشعب الليبي بالسلام.