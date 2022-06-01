الصحفي أحمد الخميسي: تصريحات “وهيبة” بشأن إنفاق الرئاسي مضللة

أخبار ليبيا 24

شكك الصحفي والباحث الاقتصادي أحمد الخميسي، في صحة تصريحات المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة. بشأن إنفاق ومصروفات المجلس، واصفين البيانات الواردة في تصريحاتها بأنها “مضللة جزئيا”

وخلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل “فيسبوك”، نقل الخميسي عن وهيبة، زعمها بأن “الأرقام المتعلقة بالمجلس الرئاسي في بيان المصرف المركزي، والبالغة 131.35 مليون دينار. حيث قالت إن نفقات من الباب الأول المرتبات البالغة نحو 3 ملايين، والباب الثاني نحو 16 مليوناً” الإجمالي ب 19مليون دينار.

وأكد الخميسي، أنه تَمَّ البحثُ عبرَ المصادرِ الرسميةِ الحكوميةِ للتحققِ منْ صحةِ المعلوماتِ المدرجةِ في الادعاءِ. بعد التأكد من صحة البيانات بشأن إنفاق المجلس الرئاسي بـ 131.35 مليون دينار. خلال 4 أشهر عبر طرف ثالث، وزارة المالية بحكومة الوحدة.

واعتبر الخميسي، أن تصريحات المتحدثة باسم المجلس الرئاسي مضللة جزئيا أخذت مصروفات ديوان الرئاسة وتجاهلت الجهات التابعة للمجلس الرئاسي.

وكانت الناطقة باسم المجلس الرئاسي علقت على بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن بمصروفات الرئاسي. خلال الربع الأول من السنة والبالغة نحو 151 مليون دينار.

وقالت وهيبة في تصريحات متلفزة، إن الأرقام المتعلقة بالمجلس الرئاسي في بيان المصرف المركزي بالنسبة لنا محل استغراب. بالنسبة للأرقام التي تم الكشف عنها .

وأضافت “بالنسبة للمجلس الرئاسي المؤسسة التي يحدد قيمة مصروفاتها هي مؤسسة ديوان الرئاسة. وبالنسبة لهذه المؤسسة النقاط المسجلة لدينا والمعروفة والموثقة هي نفقات من الباب الأول المرتبات البالغة نحو 3 ملايين. والباب الثاني نحو 16 مليونا”.

وطالبت المصرف المركزي بتوضيح الرقم المعلن، وتابعت: “عبرنا عن ذلك في الاجتماع الذي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومجموعة من الشخصيات”.

وواصلت “نتمنى كشف تفاصيل هذا الرقم لكل الليبيين وبصدد مخاطبة مصرف ليبيا المركزي، لكي يوضح لنا مصروفات هذا المبلغ. الذي تم الإفصاح عنه لتكون هناك شفافية بين الليبيين”.